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Ümraniyespor Bölükbaşı dönemi uzadı

Ümraniyespor, teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile yeni sözleşme imzaladı.

Ümraniyespor Bölükbaşı dönemi uzadı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Central Hospital Ümraniyespor, teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulübün açıklamasında 2 Ocak'ta göreve başlayan 48 yaşındaki teknik direktörle 1 senelik yeni sözleşme için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Bülent Bölükbaşı yönetimindeki Ümraniyespor, 21 lig karşılaşmasında 8 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.

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