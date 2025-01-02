Ümraniyespor'da Bülent Bölükbaşı dönemi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Central Hospital Ümraniyespor, teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.



Ümraniyespor'un kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Bülent Bölükbaşı'nın yanı sıra başkan Ömür Aydın ve asbaşkan Fatih Çevik katıldı.



"BAŞKANIN YAZMAK İSTEDİĞİ HİKAYEYE İNANDIM"



Bülent Bölükbaşı, Ümraniyespor'un iyi yerlere gelmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Başkan Ömür Aydın'a teşekkür ederek sözlerine başlayan Bölükbaşı, "Uzun süre yurt dışında; Sheriff'te, Al-Gharafa'da çalıştım. Avrupa'nın en önemli projelerinden birinin içindeydim. Geri dönmekle ilgili bir düşüncem yoktu. Başkanın vizyonu, gösterdikleri ilgi ve alaka beni buraya samimiyetle gelmeye yöneltti. Başkanı tanımaktan mutlu oldum. Bir proje olmadan gelmeyi düşünmüyorduk. Sayın başkanın yazmak istediği hikayeye inandım. Ekibimle beraber hikayede yazan tarafta olmak beni çok mutlu edecek. Ümraniyespor'un istediği, hak ettiği yere gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Başkana güveninden, ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah iki taraf için de hayırlı olur." değerlendirmesinde bulundu.



Anlaşma sürecinin çok hızlı geliştiğini ifade eden 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Kulübün hazırlıkları var. Takımla ilgilenmeyi tercih ediyorum. Elimizdekilerden verim almayı istiyorum. Dünyadaki tüm hocalar transfer ister. Kulübün şartları ve ekonomik şartlar ortak akılda birleşip doğru karar vermek istiyoruz. Daha iyi top oynayan bir takım oluşturmak istiyorum." şeklinde görüş belirtti.