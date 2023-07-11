Umut Nayir kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Umut Nayir'in biyografisi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Umut Nayir, futbolseverlerin gündemindeki isim olarak dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Ümraniyespor'da forma giyen 30 yaşındaki santrfor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. İşte, Umut Nayir'in biyografisi...



UMUT NAYİR KİMDİR?



Mehmet Umut Nayir 28 Haziran 1993 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Futbola 16 yaşındayken, İstanbul'un amatör takımlarından Albayrakspor'da başladı.



Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Umut, Ankara'ya gitti ve MKE Ankaragücü ile anlaştı. Ankaragücü A2 takımında 1 sezon forma giydi.



2012-2015 yılları arasında MKE Ankaragücü'nde forma giyen Umut, 30 Ocak 2015 tarihinde Osmanlıspor'a transfer oldu.



2015-2016 sezonunun devre arasında 11 Ocak 2016 tarihinde Türkiye 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a kiralık transfer oldu.



2016-2017 sezonunda Göztepe de kiralık olarak forma terletti.



27 Temmuz 2018'de Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’a 250 bin euro karşılığında transfer oldu, 31 Ağustos 2018 tarihinde Bursaspor'a kiralandı.



2020-21 sezonunda ise Hırvatistan takımlarından Hajduk Split'e kiralandı.



UMUT NAYİR'İN FORMA GİYDİĞİ TAKIMLARIN LİSTESİ



2012-2015 MKE Ankaragücü



2015-2018 Osmanlıspor



2016 Yeni Malatyaspor (kiralık)



2016-2017 Göztepe (kiralık)



2017-2018 MKE Ankaragücü (kiralık)



2018-2021 Beşiktaş



2018-2019 Bursaspor (kiralık)



2020-2021 Hajduk Split (kiralık)



2021-2022 Giresunspor



2022 Eyüpspor



2022 Ümraniyespor