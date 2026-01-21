Unai Emery açıkladı, 5 isim Fenerbahçe'ye karşı yok

İspanyol oyuncu Asensio'nun çok tecrübeli ve kariyerli olduğunun altını çizen Emery, şunları söyledi:

"Bizde oynarken büyük performans gösterdi. Fenerbahçe böyle oyuncuları alabiliyor ve dolayısıyla iyi bir takım. Duran da biz kendisini Suudi Arabistan’a sattıktan sonra buraya geldi. Çok tecrübeli oyuncuları var. Rakibe saygı duyuyoruz ama ikisini de durdurmak için elimizden geleni yapacağız.”

BUENDIA: "ASENSIO'NUN YETENEĞİNİ BİLİYORUZ"

Teknik direktör Unai Emery ile basın toplantısına katılan orta saha oyuncusu Emiliano Buendia, Kadıköy'de oluşacak atmosfere değindi.

Bu tarz deplasmanlarda oynamanın kendileri için oldukça iyi olduğunun altını çizen Buendia, "Böyle rakipler olduğunda iyi atmosferler oluyor. İyi bir maç bizi bekliyor. Yarınki maç için hazır olduğumuzu söyleyebilirim." diye konuştu.

Eski takım arkadaşı Marco Asensio'ya dair Buendia, "Asensio’nun yeteneğini biliyoruz, çok iyi ve kaliteli bir oyuncu. Kariyerinde Real Madrid ve Paris Saint-Germain’de oynadı. Burada 5 ayda yaptıkları da oldukça etkileyici. Onun ve takımın iyi bir performansı var. Dolayısıyla ona göre hazırlandık." diyerek sözlerin itamamladı.