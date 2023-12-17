Ünal Aysal'dan Süper Kupa tepkisi: "Başkan olsam takımı sahaya çıkarmam"

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa finali hakkında açıklamalarda bulundu.

"TAKIMI SAHAYA ÇIKARMAZDIM"

Sözcü'nün haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında gerçekleştirilecek organizasyonun Arabistan'da yapılmasına tepki gösteren Aysal, "Süper Kupa finalinin bu özel senede Türkiye’de oynanması lazım. Anlaşma bile yapılmış olsa ya ertelenir ya da tazminatı ödenir. Başkanlar bir araya gelip çözüm bulmak zorunda. Suudi Arabistan ısrarı devam ederse ya bu sene oynanmaması ya da önümüzdeki seneye ertelenmesi lazım. Bu ikisi de olmuyorsa; Galatasaray Başkanı olsam Cumhuriyet’in 100. yılına yakışan duruşu sergileyip takımı sahaya çıkarmam." diye konuştu.

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN YAPILACAK?



Süper Kupa finali, 29 Aralık 2023 Cuma TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak