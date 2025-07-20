Uniao de Leiria - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Yeni sezonda şampiyonluk parolasıyla yola çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe, kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Dzeko, Tadic gibi yıldızlarla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Jhon Duran’ı kadrosuna kattı. Mourinho’nun şans vermesi durumunda Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun, Uniao de Leiria karşısında forma giyebilecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden üç oyuncu Portekiz ekibiyle oynanacak hazırlık maçında forma giyemeyecek. Peki Uniao de Leiria - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin canlı yayınlanacağı kanal…
Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını Portekiz’de sürdüren sarı-lacivertliler, ülkenin ikinci lig ekiplerinden Uniao de Leiria ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Portekiz ikinci liginden Portimonense'yi 2-1'le geçmeyi başarmıştı. Fenerbahçe'nin ses getiren yeni transferi Jhon Duran, teknik direktör Jose Mourinho'nun kararına göre Uniao de Leiria karşısında forma giyebilecek. Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş sakatlıkları sebebiyle takımlarını yalnız bırakacak. Peki Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…
UNİÃO DE LEİRİA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, bu sezonun ikinci hazırlık mücadelesinde Portekiz 2. Lig ekiplerinden UD Leiria ile karşı karşıya gelecek. Estádio Municipal de Albufeira’da oynanacak müsabaka S Sport Plus’tan canlı olarak yayınlanacak.
GÖZLER JHON DURAN’DA
Fenerbahçe'nin ses getiren yeni transferi Jhon Duran, teknik direktör Jose Mourinho'nun kararına göre kadroya yazılabilecek.
Kampa geçen günlerde katılan ve son 2 idmanda takımla çalışmalara katılan genç golcü, teknik heyetin kararına göre kadroda yer alabilecek.
Sakatlıkları sebebiyle ilk hazırlık maçında forma giyemeyn En-Nesyri ve Cenk Tosun sakatlıklarını atlattı ve kadrodaki yerini aldı.
SARI-LACİVERTLİLERDE ÜÇ EKSİK
Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden 3 oyuncu, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.
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