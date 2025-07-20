Uniao de Leiria - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını Portekiz’de sürdüren sarı-lacivertliler, ülkenin ikinci lig ekiplerinden Uniao de Leiria ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Portekiz ikinci liginden Portimonense'yi 2-1'le geçmeyi başarmıştı. Fenerbahçe'nin ses getiren yeni transferi Jhon Duran, teknik direktör Jose Mourinho'nun kararına göre Uniao de Leiria karşısında forma giyebilecek. Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş sakatlıkları sebebiyle takımlarını yalnız bırakacak. Peki Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…



UNİÃO DE LEİRİA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?



Fenerbahçe, bu sezonun ikinci hazırlık mücadelesinde Portekiz 2. Lig ekiplerinden UD Leiria ile karşı karşıya gelecek. Estádio Municipal de Albufeira’da oynanacak müsabaka S Sport Plus’tan canlı olarak yayınlanacak.



GÖZLER JHON DURAN’DA



Fenerbahçe'nin ses getiren yeni transferi Jhon Duran, teknik direktör Jose Mourinho'nun kararına göre kadroya yazılabilecek.



Kampa geçen günlerde katılan ve son 2 idmanda takımla çalışmalara katılan genç golcü, teknik heyetin kararına göre kadroda yer alabilecek.



Sakatlıkları sebebiyle ilk hazırlık maçında forma giyemeyn En-Nesyri ve Cenk Tosun sakatlıklarını atlattı ve kadrodaki yerini aldı.



SARI-LACİVERTLİLERDE ÜÇ EKSİK



Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden 3 oyuncu, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.



Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.



