Union Berlin 7 gollü hezimeti Lamine Yamal'a bağladı ve ortalık karıştı

“Bu afacan çocuğun ağzını kapalı tutması mümkün değil miydi?"

Bundesliga'da Union Berlin, Bayern Münih'ten aldığı 7-0'lık yenilgi sonrası Barcelona 'nın genç yıldızı Lamine Yamal 'ın sözlerine gönderme içeren bir esprili mesaj yayınladı. Ancak bu, Katalan kulübünün taraftarlarını ayaklandırdı.

Mesajın ana konusu toplam 5 gol atan Kane ve Oliseh'in performanslarını Lamine Yanal'ın Ballon d'Or için yaptığı açıklamalara bağlayıp mizah yapmaktı.

OK HEDEFİ TUTTURAMADI

"Barcelona'dan bu 19 yaşındaki yaramaz çocuk keşke çenesini kapalı tutsaydı. Kane ile Olise bugün resmen alev aldı ve Ballon d'Or kalitesinde olduklarını kanıtlıyorlar." diye yazdı Union Berlin, X'te göz kırpan bir ifadeyle.

Ancak görünüşe göre kullanıcılar paylaşımın ironik tonunu anlamadı ve Union hesabını, yenilgiyi Barca yıldızının açıklamalarına bağladığı için eleştirdi.

Demir Adamlar ise bundan etkilenmedi ve kısa bir yanıt verdi: "Mizah herkese göre değil."

Alman kulübünün sosyal medya sorumlusu mizahı da devam ettirerek "Lütfen bu tweet Barcelona'nın çok uzağından geçsin. Bu deplasman yolculuğundan sonra öfkeli Katalanlara hiç hazır değilim." mesajıyla noktayı koydu.

YAMAL KANE'E GÖNDERME YAPMIŞTI

Lamine Yamal, Ballon d'Or tartışmasında kendisini de favori gördüğünü söyleyerek “Bence Ballon d'Or dünyanın en iyi oyuncusuna verilmeli, nokta. Ama kazananı yalnızca atılan gol sayısı belirlememeli." demişti.

Bu sözleri doğrudan Bayern Münih'in golcü yıldızı Harry Kane'e bağlayanların sayısı da bir hayli fazlaydı.

Union karşısında Bundesliga'daki 100. ve 101. gollerini atan Kane, böylece yeni bir rekora da imza attı.

Kane ve Yamal'ın yanı sıra Olise de Ballon d'Or yarışında adı geçen oyuncular arasında gösteriliyor.