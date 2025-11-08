Union Berlin - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Union Berlin - Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Bayern Münih zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Union Berlin - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

UNİON BERLİN - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Union Berlin - Bayern Münih kozlarını paylaşıyor. Berlin'de, An der Alten Försterei Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 8 Kasım Cumartesi günü saat 17.30’da başlayacak ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.