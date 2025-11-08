Union Berlin - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga )
08.11.2025 16:34
NTV - Haber Merkezi
Almanya’da heyecan Union Berlin - Bayern Münih maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Union Berlin - Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Bayern Münih zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Union Berlin - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
UNİON BERLİN - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?
Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Union Berlin - Bayern Münih kozlarını paylaşıyor. Berlin'de, An der Alten Försterei Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 8 Kasım Cumartesi günü saat 17.30’da başlayacak ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.