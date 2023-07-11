NTV.COM.TR’ye geri dön

Union Berlin, Chelsea'den David Fofana'yı kiraladı

Geçtiğimiz sezon Bundesliga'yı 4. sırada tamamlayan Union Berlin, Chelsea'nin oyuncusu David Fofana'yı 1 yıllığına kiraladı.

Union Berlin, Chelsea'den David Fofana'yı kiraladı

 takımlarından Union Berlin, Chelsea'de forma giyen David Fofana'yı bir yıllığına kiraladı.

İngiliz ekibinin ocak ayında Molde'den transfer ettiği ve 2029 yılına kadar sözleşme imzaladığı Fofana'nın kiralanmasında satın alma opsiyonu bulunmuyor.

20 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet oyuncusu, geçen sezonu 12. sırada tamamlayan Chelsea formasıyla Premier Lig'de üç maça çıktı.

Union Berlin, 2023-24 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...