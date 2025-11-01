NTV.COM.TR

Union Berlin - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Bundesliga’da  heyecan Union Berlin - Freiburg  maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Union Berlin - Freiburg karşı karşıya geliyor. Freiburg zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Union Berlin - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

UNİON BERLİN - FREİBURG MAÇI MAÇI NE ZAMAN?

’da haftanın dikkat çeken maçında Union Berlin - Freiburg kozlarını paylaşıyor. Berlin'da, An der Alten Försterei Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 17.30’da başlayacak mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

