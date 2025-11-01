Union Berlin - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Union Berlin - Freiburg karşı karşıya geliyor. Freiburg zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Union Berlin - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



UNİON BERLİN - FREİBURG MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Union Berlin - Freiburg kozlarını paylaşıyor. Berlin'da, An der Alten Försterei Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 17.30’da başlayacak mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.



