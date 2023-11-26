Union Berlin'de Nenad Bjelica dönemi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in yeni teknik direktörü Nenad Bjelica oldu. 52 yaşındaki Hırvat teknik adam, bu sezona Trabzonspor'un teknik direktörü olarak başlamış ancak alınan kötü sonuçların ardından 11 Ekim'de görevine son verilmişti.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, 2018 yılından bu yana teknik direktörlük görevini üstlenen Urs Fischer ile yollarını 15 Kasım'da ayırmıştı. Alman ekibi, teknik direktörlük görevine son olarak Trabzonspor'u çalıştıran Nenad Bjelica'yı getirdi.

Bjelica'nın göreve getirilmesiyle ilgili olarak kulüp sitesine açıklamalarda bulunan Union Berlin Başkanı Dirk Zingler, "Çeşitli ülkelerde başarıyla çalışmış deneyimli bir teknik direktörü göreve getirdik. Takımımıza nasıl liderlik etmek istediği ve takımımızın nasıl bir futbol oynaması gerektiği konusunda net bir fikri var. Ona güveniyoruz. Kendisine iyi bir başlangıç diliyorum" ifadelerine yer verdi.

"BU MÜCADELEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Resmi imzaların atılmasının ardından düşüncelerini paylaşan Nenad Bjelica ise "Union, Avrupa'nın en iyi liglerinden birinde çok iyi yönetilen bir kulüp. Benim işim takımı zor bir pozisyondan çıkarmak ve güçlü yönlerini yeniden ortaya çıkarmak.

Bu mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyorum. İyi organize olmuş, aktif, dominant futbolu ve sorumluluk almaya hazır oyuncuları görmek istiyorum. Bundan sonra bu konuda hep birlikte çalışacağız" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz sezon Bundesliga'yı 4'üncü sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısı gösteren Union Berlin, bu sezon ligde 12 maçta aldığı 2 galibiyet 1 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 17'ncı sırada yer alıyor.