NTV.COM.TR’ye geri dön

Union Saint-Gilloise maçı öncesi Fenerbahçe'de son durum

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Union Saint-Gilloise'yı konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü'nün forma giymesi beklenmezken, Becao'nun ise Trabzonspor karşılaşması düşünülerek dinlendirilmesi bekleniyor. İşte Union SG mücadelesi öncesi Fenerbahçe'de son durum...

Union Saint-Gilloise maçı öncesi Fenerbahçe'de son durum
Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçının hakemi belli oldu

Haberi Görüntüle

, Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında evinde Union Saint-Gilloise'u ağırlayacak.

Sarı-lacivertliler ilk maçı Belçika'da oynamış, Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

Konferans Ligi mücadelesinin ardından 3 gün sonra Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olacak Sarı lacivertlilerde, sağlık heyeti yoğun mesaide.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ 

Arka adele sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü'nün iki maçta da forma giymesi beklenmiyor.

BECAO DİNLENDİRİLEBİLİR

Takımla çalışmalara başlayan Becao ise Trabzonspor maçı için Union SG karşısında dinlendirilebilir.

KING VE KRUNIC FORMA GİYEMEYECEK

Tedavisi süren Joshua King ve kart cezalısı Kruniç ise Saint Gilloise maçında forma giyemeyecek.

UEFA listesinde bulunmayan Serdar Aziz, Serdar Dursun ve Mert Müldür de Avrupa mücadelesinde yer almayacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;