Union Saint-Gilloise maçı öncesi Fenerbahçe'de son durum

Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında evinde Union Saint-Gilloise'u ağırlayacak.



Sarı-lacivertliler ilk maçı Belçika'da oynamış, Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.

Konferans Ligi mücadelesinin ardından 3 gün sonra Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olacak Sarı lacivertlilerde, sağlık heyeti yoğun mesaide.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Arka adele sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü'nün iki maçta da forma giymesi beklenmiyor.



BECAO DİNLENDİRİLEBİLİR



Takımla çalışmalara başlayan Becao ise Trabzonspor maçı için Union SG karşısında dinlendirilebilir.

KING VE KRUNIC FORMA GİYEMEYECEK



Tedavisi süren Joshua King ve kart cezalısı Kruniç ise Saint Gilloise maçında forma giyemeyecek.



UEFA listesinde bulunmayan Serdar Aziz, Serdar Dursun ve Mert Müldür de Avrupa mücadelesinde yer almayacak.

