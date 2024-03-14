Union Saint-Gilloise'ı eleyen Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalde

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final için sahaya çıktı.
Sarı-lacivertliler, 3-0'ın rövanşında Union Saint Gilloise'ı son 16 turu rövanş maçında Kadıköy'de ağırladı. Rakibine 1-0 mağlup olan sarı-lacivertli ekip ilk maçla birlikte oluşan 3-1'lik toplam skorla rakibini eleyerek çeyrek finale çıktı.
Karşılaşmanın tek golünü 68. dakikada konuk ekipten Rasmussen kaydetti.
Karşılaşmayı Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic yönetti. Dabanovic'in yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic yaptı.
İSMAİL KARTAL 6 GENÇ İSMİ KADROYA DAHİL ETTİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Union Saint-Gilloise mücadelesinde 6 genç oyuncuyu kadroya dahil etti.
Sarı-lacivertli ekipte genç kaleci Doğukan Demir, sol bek Ahmet Necat Aydın, stoper Yusuf Akçiçek, orta saha oyuncuları Zeki Dursun ve Muhammet İmre ile forvet Çağrı Fedai, kadroda yer alan isimler oldu.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise mücadelesinde 5 oyuncusundan faydalanamadı.
Belçika'da oynanan ilk maçta gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düşen Rade Krunic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Joshua King ve Çağlar Söyüncü ile maç eksiği bulunan Rodrigo Becao ve Leonardo Bonucci kadroda yer almayan isimler oldu.
Bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesinde isimleri olmayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun da kadroda yer almadı.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
18' Batshuayi'nin golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi
33' Lapoussin vurdu kaleci İrfan Can kurtardı. Dönen topta ise Nilsson auta gönderdi
38' Karşılaşmanın ilk sarı kartı Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'e çıktı
45+1 İlk yarı sona erdi
İKİNCİ YARI
46' İkinci devre başladı
62' İrfan Can ile Fred'in yerine Tadic ve Zajc oyuna girdi
68' Rasmussen deplasmanda takımını 1-0 öne geçiriyor
75' Batshuayi ile Kent'in yerine Dzeko ve Mert Hakan oyuna dahil oldu
90+6 Maç sona erdi
UEFA BAŞKANI ALEXANDER CEFERİN MÜCADELEYİ TAKİP ETTİ
Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise karşılaşmasını UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de takip etti.
Bugün gündüz saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonunu ziyaret ederek TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt'le bir araya gelen Aleksander Ceferin, mücadeleye Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la birlikte geldi.
RYAN KENT 105 GÜN SONRA İLK 11'DE
Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Ryan Kent, Union Saint-Gilloise mücadelesiyle 105 gün sonra ilk 11'e döndü.
Sarı-lacivertli forma altında son olarak 30 Kasım 2023'de Danimarka'da oynanan Nordsjaelland karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 27 yaşındaki oyuncu, o tarihten sonra yine bir Avrupa mücadelesinde ilk 11'de görev aldı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 lig ve 9 Avrupa karşılaşmasında oynayan Ryan Kent, 1 gol atıp 2 de asist yaptı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Szymanski, Kent, Batshuayi
Union Saint-Gilloise: Lindner, Terho, Castro-Montes, Vanhoutte, Machida, Lapoussin, Amani, Rasmussen, Sadiki, Nilsson, Eckert
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