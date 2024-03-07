Union Saint-Gilloise'nın güçlü yönleri ve Burgess zaafı

Belçika'da Sint-Truiden ekibinin U21 takımını çalıştıran teknik direktör Serdal Güvenç, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçı değerlendirdi.

BELÇİKA'DA BRUGGE VE ANDERLECHT'TEN SONRA GELİYOR

Sabah Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Güvenç, "Club Brugge ve Anderlecht'ten sonra en fazla şampiyon olan takımdan bahsediyoruz. 2018'de Brighton'ın sahibi Tony Bloom satın aldıktan sonra çıkışa geçtiler. 2020'de 48 yıl sonra Belçika Süper Ligi'ne yükseldiler. Son iki sezonda son anlarda şampiyonluğu kaybettiler. Her sezon ciddi bonservis miktarlarına oyuncu gönderiyorlar" diye konuştu.

39 yaşındaki çalıştırıcının açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

"YILLARDIR 3-5-2 İLE OYNUYORLAR"

"Hocaları değişiyor ama kulüpte belirli bir sistem mevcut. Ona göre alıp satıyorlar. Yıllardır 3-5-2 ile oynuyorlar. Kaliteli ayakları sayesinde ligde de 8 puan farkla lider durumdalar. Adım adım şampiyonluğa gidiyorlar."

"SÜRPRİZ YAPAN BİR EKİP"

"Union, Konferans Ligi'nde sürpriz yapabilecek bir ekip. Santrforları 1.97 boyundaki İsveçli Gustaf Nilsson, etrafındaki Mohamed Amoura daha kısa ama çabuk bir isim. Orta sahada ise Cameron Puertas ciddi anlamda fark yaratabilecek bir oyuncu."

"Geriden oyun kurarak tehdit oluşturuyorlar. Bazen Nilsson'un boy avantajını kullanarak uzun topla oyunu rakip sahaya yıkabiliyorlar. Geçişlerde ve duran toplarda da etkililer."

UNION SAINT-GILLOISE'NIN TEK ZAAFI



"Tek zaafları defansın göbeğindeki İngiliz stoper Christian Burgess. Arkadaşlarına göre ağır kalıyor. Fenerbahçe, arkaya atacağı toplarla etkili olabilir."



"F.Bahçe'nin en büyük hatası, Belçika Ligi'ni ve Union'u küçük görmesi olur. Bundesliga'nın köklü kulübü Frankfurt'u elediler ve Liverpool'u yendiler."

"Fenerbahçe'nin Dzeko, Tadic, Bonucci gibi tecrübeli oyuncuları var ancak maçlar sahada oynanır. Umarım Belçika'dan iyi bir skorla dönerek turu geçen taraf olurlar."

UNİON SAİNT-GİLLOİSE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı bugün TSİ 23.00'da başlayacak. Karşılaşma EXXEN'den canlı yayınlanacak.