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Union SG-Fenerbahçe maçı ne zaman? (UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın köklü ekiplerinden Union SG'ye konuk olacak. Konferans Ligi son 16 turu kura çekimine seri başı olarak katılan Fenerbahçe, rakibi Union SG'yi ilk maçta deplasmanda yenerek saha avantajını eline almak istiyor. Peki, Union SG-Fenerbahçe maçı ne zaman?

Union SG-Fenerbahçe maçı ne zaman? (UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu)

Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz deplasmanda Union SG ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta Belçika ekibi Union SG'yi yenerek avantajı tamamen sahasındaki maça taşımak isteyen Fenerbahçe, sahaya galibiyet için çıkacak. Peki, İşte Union SG-Fenerbahçe hakkında bilgiler.

UNİON SG-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Union SG ile karşı karşıya gelecek.

7 Mart 2024 Perşembe akşamı Stade Joseph Marien Stadyumu'nda oynanacak olan maçın saati henüz belli olmadı.

Union SG-Fenerbahçe maçı ne zaman? (UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu) - 1

KONFERANS LİGİ PROGRAMI

Konferans Ligi'nde son 16 turu maçları 7 ve 14 Mart'ta oynanacak.

Son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek finalin kura çekimi 15 Mart'ta yapılacak. Bu kura çekiminde olası yarı final eşleşmeleri de netlik kazanacak.

Çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan, yarı final maçları ise 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacak.

Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon, 29 Mayıs'ta oynanacak final maçının ardından belli olacak.

Union SG nerenin, hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe'nin rakibi Union SG hakkında bilgiler

Union SG nerenin, hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe'nin rakibi Union SG hakkında bilgiler

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