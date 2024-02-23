Union SG-Fenerbahçe maçı ne zaman? (UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu)

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Union SG ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta Belçika ekibi Union SG'yi yenerek avantajı tamamen sahasındaki maça taşımak isteyen Fenerbahçe, sahaya galibiyet için çıkacak. Peki, İşte Union SG-Fenerbahçe hakkında bilgiler.



UNİON SG-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?



UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Union SG ile karşı karşıya gelecek.



7 Mart 2024 Perşembe akşamı Stade Joseph Marien Stadyumu'nda oynanacak olan maçın saati henüz belli olmadı.



KONFERANS LİGİ MAÇ PROGRAMI



Konferans Ligi'nde son 16 turu maçları 7 ve 14 Mart'ta oynanacak.



Son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek finalin kura çekimi 15 Mart'ta yapılacak. Bu kura çekiminde olası yarı final eşleşmeleri de netlik kazanacak.



Çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan, yarı final maçları ise 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacak.



Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon, 29 Mayıs'ta oynanacak final maçının ardından belli olacak. Union SG nerenin, hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe'nin rakibi Union SG hakkında bilgiler Haberi Görüntüle