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Union SG, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin ilk rakibi Union SG, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Union SG, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Belçika ekibi Union Saint-Gilloise, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, teknik direktör Sebastien Pocognoli yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Çalışma koordinasyon ve pas çalışmalarıyla tamamlandı.

Belçika ekibi Union Saint-Gilloise, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında yarın saat 19.45'de Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde Fenerbahçe’ye konuk olacak.

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