Üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi, hayatı değişti: Futbolcu Diarra'nın ilginç hikayesi

"ÇOCUKKEN NEYMAR'I İZLERKEN HEP ONUN GİBİ OLMAK İSTERDİM"



Oyun stilini Neymar'a benzeten Diarra, Brezilyalı oyuncuyu idol olarak gördüğünü ifade ederek, "Çocukken Neymar'ı izlerken hep onun gibi olmak isterdim. O yüzden oynadığımda da hep Neymar'ın hareketlerini yapmaya çalışıyorum. Küçüklüğümden beri onu idol olarak görüyorum, oyun stilime en yakın oyuncunun Neymar olduğunu söyleyebilirim." şeklinde konuştu.



Futbolun yanı sıra eğitimine de devam etmek istediğini anlatan Diarra, "Hem okula gidip, hem de futbol oynamak tahmin ettiğiniz gibi kolay değil. Hem okulu bitirmek hem de futbola devam etmek gibi bir planım var. Bazen maç programları çakışabiliyor, ama yine de planlı ve organize bir şekilde giderek okulumu bitirmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Gaoussou Diarra, Türkiye'de futbol kültürünün çok geliştiğini söyleyerek, "Türkiye'deki futbolu seviyorum. Burada biraz daha yoğun ve agresif bir oyun var. Futbol kültürü burada çok gelişmiş. Dolayısıyla Türkiye'deki futbolu sevdiğimi söyleyebilirim. Türkçem çok kötü değil, söylenenleri anlıyorum ancak konuşmada güçlük çekiyorum. Onu da geliştireceğime inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.



Şu anda transferiyle ilgili aklında bir plan olmadığı ve tek odağının İstanbulspor'u Süper Lig'e taşımak olduğunu belirten Diarra, "Takım arkadaşlarıma ve kulübe yardım etmek istiyorum. Şu an tek odağım bu, sezon sonu gelince bunları düşünmeye vakit ayırabilirim. Şu an sadece İstanbulspor için çalışıyorum. Buna odaklıyım. Elbette herkes gibi hayallerim var. Ancak şu an tek odağım İstanbulspor." diyerek sözlerini noktaladı.