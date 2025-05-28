Üniversite için geldi milli takım daveti aldı

Trendyol 1. Lig ekibi Uğur Okulları İstanbulspor, 22 yaşındaki yıldız oyuncusu Gaoussou Diarra'nın Mali Milli Futbol Takımı'na davet edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Gaoussou Diarra, Mali Milli Takımı'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile oynayacağı hazırlık maçı kadrosuna davet edildi. Oyuncumuza başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



DENEME ANTRENMANINA KATILDI

Mali'de 4 çocuklu bir ailede dünyaya gelen ve daha önce profesyonel futbolculuk geçmişi bulunmayan Gaoussou Diarra, üniversite eğitimi için geldiği İstanbul'da Tuzlaspor ile profesyonel sözleşme imzalamıştı.

Takımda süre alamayan genç futbolcu yabancı kuralı nedeniyle kulüpten ayrılmak zorunda kaldı ve ve Trendyol 1. Lig ekibi İstanbulspor'un deneme antrenmanlarına katıldı. Burada teknik direktör Osman Zeki Korkmaz’ın dikkatini çeken Diarra İstanbulspor'la resmi sözleşme imzaladı.

16 GOL, 2 ASİST

Bu sezon Trendyol 1. Lig'deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu, İstanbulspor formasıyla oynadığı 37 maçta takımına 16 gol, 2 asist katkısı sağladı.