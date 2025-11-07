Ünlü Amerikan futbolu oyuncusu polis çevirmesinden kaçtı; evinde ölü bulundu

Amerikan futbolu, yıllık ortalama 150 milyon izleyiciyle birlikte ABD'deki en popüler spor olma özelliğini taşıyor.

Bu branşın en üst düzey profesyonel ligi olan NFL ise ülkenin her kesimi tarafından ilgiyle takip ediliyor.

NFL'in yaygınlığı bu sporu icra eden sporcuların da ülke çapında tanınan figürler haline gelmesine neden oluyor.

Bu durum ABD'li seyircilerin oyuncuları idolize etmesine sebep olurken, Dallas Cowboys'un 24 yaşındaki oyuncusu Marshawn Kneeland'ın intihar haberi ülkede şok etkisi yarattı.

POLİS ÇEVİRMESİNDE DURMADI

Texas Polis Departmanı'nın aktardığı bilgilere göre Kneeland, yol kenarında trafikte şiddeti önlemek amacıyla devriye gezen polislerin dur ihtarına uymadı ve yoluna devam etti.

Bunun üzerine Frisco bölgesinin polisleri de genç sporcunun sinyalini takip etmeye başladı ancak Kneeland'ın aracının GPS sinyallerini kaybettiler.

Birkaç dakika sonra arabanın sinyaline ulaşan emniyet mensupları, kaza mahalline intikal etti ve ünlü futbolcunun aracını kaza yapmış bir şekilde buldular.

Olay yerini inceleyen polisler, Kneeland'ın bölgeden kaçtığını tespit ettiler.

ARKADAŞLARI POLİSİ ARADI

Yaşanan bu durumun ardından Kneeland'ın yakınları, arkadaşlarına ulaşamamaları sebebiyle polis mensuplarını aramaya başladı.

Ülke çapında telefon kayıtlarının arşivini tutan Broadcastify'ın bildirdiğine göre ihbarcılar, genç sporcunun kendilerine veda mesajı attığını söylediler.

"HER ŞEYİ BİTİRECEK"

Polisi arayan ihbarcılar, oyuncunun kız arkadaşına da durum hakkında bilgi almak amacıyla ulaştılar. Ancak Kneeland'ın sevgilisi oyuncuyu aramayı reddetti. Muhbirlerin iddiaları, polis kayıtlarına şu şekilde yansıdı: "Onun kız arkadaşıyla da konuştuk. Kendisi Kneeland'ın menajerine ulaşmaya çalıştı ama Kneeland'ın kendisini aramayı reddetti. Marshawn'ın silahlı olduğunu ve geçmişte mental hastalıklarla mücadele ettiğini söyledi. Kendisinin son sözü şu oldu: 'Her şeyi bitirecek.'"

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Gelen şüpheli bildirimlerin ardından polis mensupları Kneeland'ın evini aradılar ve oyuncunun ölü bedenine ulaştılar.

24 yaşındaki sporcunun kendisini silahla vurduğu tespit edildi.

ANNESİNİN KÜLLERİNİ BOYNUNDA TAŞIYORDU

Marshawn Kneeland, draft yani NFL için profesyonel oyuncu seçimlerine hazırlanırken annesinin ani ölüm haberiyle sarsılmıştı.

The Dallas Morning News'un haberine göre bu kaybın etkisini atlatamayan genç sporcu, annesinin yakılan bedeninin küllerini boynuna taktığı madalyonda taşıyordu.