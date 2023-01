Ünlü cimnastikçi akıl sağlığını korumak için 23 yaşında emekli oldu

Avrupa şampiyonu İngiliz cimnastikçi Ellie Downie, genç yaşında emeklilik kararı aldı.

Downie, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gerçekten zorlu geçen birkaç yıldan sonra, ruh sağlığıma ve mutluluğuma öncelik verme kararı aldım. Cimnastik, kendimi bildim bileli benim hayatım oldu. Başarılı ve şanslı olduğum her şeyle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

