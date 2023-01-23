Ünlü cimnastikçi akıl sağlığını korumak için 23 yaşında emekli oldu

Avrupa şampiyonu İngiliz cimnastikçi Ellie Downie, genç yaşında emeklilik kararı aldı.

Downie, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gerçekten zorlu geçen birkaç yıldan sonra, ruh sağlığıma ve mutluluğuma öncelik verme kararı aldım. Cimnastik, kendimi bildim bileli benim hayatım oldu. Başarılı ve şanslı olduğum her şeyle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Thought it was time to update you all🚨

Links for the podcast will be in my bio🫶🏼 pic.twitter.com/GhsSxn5TM1 — Ellie Downie (@elliedownie) January 23, 2023

İngiliz kadın sporcu, kariyeri boyunca bir Avrupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere 12 madalya kazandı.



Ellie Downie, 2020 yılında yaptığı bir açıklamada ise cimnastikteki taciz edici davranışların "kökleşmiş" ve "tamamen normalleştirilmiş" olduğunu söylemişti.



Downie, 2021 yılında erkek kardeşinin ölümünden sonra kendisine zaman ayırmaya karar vererek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na gitmemişti.