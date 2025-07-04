Ünlü futbolcu Thomas Partey için cinsel saldırı suçlaması: Hakim karşısına çıkacak

SKANDAL SUÇLAMALAR Ganalı orta saha oyuncusu, beş tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

"BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ"

İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi'nden Andy Furphy'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"Önceliğimiz şikayette bulunan kadınlara destek olmaya devam etmek. Bu olaydan etkilenen ve bilgi sahibi olan herkesin savcılıkla iletişime geçmesini rica ediyoruz. Bu soruşturma ile ilgili olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz."

KARİYER PERFORMANSI



Kariyerinde toplam 458 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 38 gol - 21 asist kaydetmişti.