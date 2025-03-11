Urawa Red Diamonds hangi ülkenin takımı, kadro değeri ne kadar?

Japonya 1. Lig’inde mücadele eden Japon futbol kulübü, son 15 yılda en fazla tribünlere seyirci çeken takımı onumundadır.



Karşılaşmalarını Saitama şehrinde oynayan Urawa Red Diamonds, maçlarını Urawa Komaba Stadyumu ve Saitama adında iki stada sahiptir.



2024-2025 sezonunda takımın piyasa değeri en yüksek oyuncusu 2.8 milyon euro değerle İsveçli ön libero Samuel Gustafson’dur.



Japon ekibinin kadrosunda Thiago, Takuro Kaneko, Yusuke Matsuo, Matheus Savio, Nagunuma gibi önemli oyuncular yer alıyor.



Red Diamonds takımı Japonya j1 League şampiyonluğu, Japonya Soccer League 2 şampiyonluğu ve Copa Suruga Bank Winner gibi kupaları bulunuyor.



