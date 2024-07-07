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Uruguay, Brezilya'yı eledi: Copa Amerika'da yarı finalistler belli oldu

Copa Amerika çeyrek final mücadelesinde Uruguay, normal süresi 0-0 eşitlikle tamamlanan mücadelede Brezilya'yı penaltılarda 4-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Uruguay, Brezilya'yı eledi: Copa Amerika'da yarı finalistler belli oldu

, normal süresi 0-0 tamamlanan karşılaşmada 'yı penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek Copa America yarı finalinde Kolombiya'nın rakibi oldu.

İKİNCİ YARIDA 10 KİŞİ KALDI

Uruguay ikinci yarıda Nahitan Nandez'in Rodrygo'ya yaptığı sert müdahale nedeniyle VAR incelemesinin ardından oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı.

Ancak Brezilya bu avantajı değerlendiremedi ve Uruguay maçı penaltılara götürdü.

Penaltılarda 4-2 galip gelen Uruguay, Copa Amerika'nın son yarı finalisti oldu.

COPA AMERİKA'DA YARI FİNAL MÜCADELELERİ BELLİ OLDU

Copa Amerika yarı final mücadeleleri 10-11 Temmuz tarihlerinde oynanacak. 

10 Temmuz Çarşamba | Arjantin - Kanada TSİ 03.00

11 Temmuz Perşembe | Uruguay - Kolombiya TSİ 03.00

Arjantin, Copa Amerika'da yarı finale yükseldi

Arjantin, Copa Amerika'da yarı finale yükseldi

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