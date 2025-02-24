Uruguay'da futbolcular birbirine girdi: Rakip takım oyuncusunu yumruklayarak bayılttı!

Uruguay'da OFI Ulusal Seçim Kupası'nda Paysandu Interior ile rakibi Mercedes arasında oynanan maçta, saha içinde yaşanan gergin bir an oyuncuların birbirine girmesine sebep oldu.

İlk maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanarak son şampiyonu mağlup etti ancak yaşanan olaylar maçın önüne geçti.

OYUNCU BİLİNCİ KAYBEDEREK YERE YIĞILDI

İnternete düşen görüntülerde, konuk ekip oyuncusu Mario Gonzalez’in yaptığı faulün ardından Enzo Echeveste’nin hızla rakibine doğru koştuğu görüldü.



Interior takımının oyuncuları Gonzalez’in etrafını sararken, Gonzalez sağ kroşesiyle Echeveste’yi yere serdi. Darbenin etkisiyle bilincini kaybeden oyuncu anında yere yığıldı.



Bu şiddet içeren hareketi nedeniyle Gonzalez kırmızı kart görürken, Echeveste’nin takım arkadaşları hakeme tepki gösterdi.



Bu sırada kulüp sağlık ekibi, Echeveste’ye ilk müdahaleyi yapmak için sahaya koştu.



Olay, maçın bitimine yalnızca iki dakika kala yaşandı ve kupa karşılaşmasına gölge düşürdü.

