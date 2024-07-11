Uruguaylı futbolcular, mağlubiyetin ardından taraftarlara saldırdı





Copa Amerika yarı finalinde Kolombiya, Uruguay'ı 1-0 mağlup ederek finalde Arjantin'in rakibi oldu.

Uruguaylı futbolcular yarı final mağlubiyetinin ardından Kolombiya taraftarlarıyla kavga etti.

Sosyal medyada yayınlanan videolarda Uruguaylı oyuncuların tribünlere tırmanarak rakip taraftarlarla yumruklaştığı görülüyordu.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güney Amerika futbolunun yönetim organı CONMEBOL olayı soruşturduğunu açıkladı.

Uruguay kaptanı Jose Maria Gimenez, oyuncuların ailelerini korumaya çalıştıklarını söyledi.





Gimenez, "Mikrofona konuşmamıza izin vermedikleri için sözünüzü kesmeden önce bir şey söylememe izin verin, neler olduğu hakkında bir şey söylememi istemiyorlar ama bu bir felaket. Lütfen dikkatli olun, ailelerimiz tribünde, yeni doğmuş küçük bebekler var. Bu bir felaketti; polis yoktu ve ailelerimizi korumak zorunda kaldık. Bu, çok fazla içki içen ve nasıl içileceğini bilmeyen iki ya da üç kişinin hatası." dedi.