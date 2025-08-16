Uşakspor'dan önemli takviye

Geçen sezon Manisa 1965 formasıyla Bölgesel Amatör Lig'de 16 karşılaşmada görev yapan Can, 1 gol kaydetti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Orta saha oyuncusu Can Kargın, 2025-26 sezonu itibarıyla Uşakspor'a transfer olmuştur. Uşakspor ailesine hoş geldin Can Kargın. Başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi. Öte yandan Uşakspor'dan ayrılan forvet Mustafa Yılmaz, Malatya Yeşilyurtspor'a transfer oldu.