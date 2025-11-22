Üst üste gelen kötü sonuçlar isyan ettirdi: "Kenetlenmeye davet ediyorum"

Süper Lig'in 13’üncü haftasında Zecorner Kayserispor sahasında Gaziantep FK’ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kulüpte maaşların 2 ay geriden geldiğini belirten Açıkalın, şehri kenetlenmeye davet etti.

Açıkalın, “Her gün sabahleyin FIFA’nın ekranını açıyorlar. ‘Acaba bugün Kayserispor'a kaç tane yasak geldi’ diye bakıyorlar. Bunu hiç doğru bulmuyorum. Kötüyü çağırmak gibi bir şey. Şimdi orada görünen bir transfer yasağı ceza anlamına gelmiyor. Bizim dosyamız yok. Borçlarımız var. Yani spor camiasından bir borcunuz olduğunda FIFA'ya müracaat ediyorlar. Normal şahsa borcunuz olduğunda borçlar kanununa göre icra mahkemelerine müracaat ediyorlar. Bu bununla aynı. Yani buradan kalıcı bir yasak gelecek. 2 dönem, 3 dönem gelecek. Böyle bir ceza gelmeyecek arkadaşlar. Bizim dosyamız yok. Borcumuz var. Koşullar da gerçekten zor. Ben o yüzden şehri kenetlenmeye davet ediyorum. Bu birliktelik muhakkak şart. Ama bizim diğer takımlar gibi 4-5 tane ödenmemiş maaşlarımız yok. Şu anda 2 maaşı geriden geliyoruz. Bu ayı doldursak 3 maaş olacak. Dönem dönem bir şekilde ödemeyen bir fon yaratmaya çalışıyoruz. Şehrin bütün unsurlarının daha fazla sahip çıkması gerekiyor. Yoksa çıkıyorlar sağ olsunlar.” diye konuştu.