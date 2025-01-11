Usta sanatçı Şener Şen, Galatasray Divan Kurulu Üyesi oldu

Galatasaray'da Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirilirken, bugün Divan Kurulu Üyesi olmaya hak kazanan isimlere de beratları verildi.

Usta sinema sanatçısı Şener Şen de beratını alarak Galatasaray Divan Kurulu Üyesi oldu.

Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek'ten plaketini alan sanatçı Şener Şen açıklamasında; "Galatasaraylı olmanın gururunu birlikte bir kere daha yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Dursun Özbek, divan kurulunun çok önemli bir istişare organı olduğunu belirterek, "Problemlerimiz divan kurulunda tartışılır ve her seferinde de başarılı bir organizasyon ortaya çıkar. Yeni divan kurulu üyelerinden bir ricam var. 3000'e yakın divan kurulu üyemiz var ama katılım yeterli değil. Görüşlerinizden faydalanmamız için lütfen toplantılara katılın. Galatasaray, yarıştığı rakipleri tarafından ateş altına alındı. Bu zamanlarda sağlayacağımız birlik ve beraberlik çok önemli. Önümüzde bir divan kurulu toplantısı var. Orada tartışmak istediğim konular var. Lütfen toplantılara gelin ve fikirlerinizi belirtin." ifadelerini kullandı.