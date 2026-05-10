Ustası Fatih Terim'i yakaladı. Galatasaray'ın kupa koleksiyoneri Okan Buruk
10.05.2026 08:33
Galatasaray'ın üst üste dördüncü şampiyonluğunun mimarı Okan Buruk, bu gururu ilk kez yaşamıyor. Futbolcuyken de peş peşe dört şampiyonluk kazanan sarı kırmızılıların teknik direktörü, kulüp tarihine adını yazdırdı.
Galatasaray'ın kupa koleksiyoneri Okan Buruk. Sarı kırmızılıları UEFA Kupası'na götüren altın çağında futbolcu olarak üst üste 4 şampiyonluk yaşayan Buruk, bu kez teknik direktör olarak aynı başarıya ulaştı.
Türk futbolunun iki rekor serisine de imza atan Buruk, adını efsaneler arasına yazdırdı.
Teknik direktörlerin şampiyonluk serileri
Üst üste 3 şampiyonluk kazanan Gordon Milne ve Brian Birch'ü geride bırakan Buruk, ustası Fatih Terim gibi dörtleme yaptı. Teknik direktörlük kariyerinde beşinci şampiyonluğunu kazanan Buruk, bu alanda da ikinci sıraya yerleşti.
Ligi 4 kez zirvede bitiren Ahmet Suat Özyazıcı'yı geçen Buruk, 8 şampiyonluğu bulunan Fatih Terim'e yaklaştı.
En çok şampiyonluk kazanan teknik direktörler
Rekorları kırarken zorlu süreçlerden de geçen sarı kırmızılıların teknik direktörü, sezon ortasında Süper Kupa'daki 2-0'lık Fenerbahçe yenilgisinden sonra camiaya umut verdi.
AVRUPA'DA UNUTULMAZ GALİBİYETLER
Süper Lig'in zirvesine ambargo koyarken bu sezon Avrupa'nın devlerine de meydan okudu. Liverpool maçlarında Arne Slot'u 2 kez mat etti, 5-2'lik Juventus zaferinde de Spalletti'ye üstünlük kurdu.
4 sezonda 6 kupa kazandığı serüvende Rams Park'ı Galatasaray'ın kalesine dönüştürdü. Sarı kırmızılılar evindeki son 35 lig maçında rakiplerine 3 puan vermedi.
İLK VE TEK TEKNİK DİREKTÖR OLMAK İSTİYOR
Galatasaray'da futbolcu ve teknik direktör olarak toplam 11 şampiyonluk yaşayarak efsaneler arasına giren Okan Buruk'un bir hedefi daha var. Gelecek sezon da zirveyi koruyup, üst üste beş şampiyonluk kazanan ilk ve tek teknik direktör olmak.