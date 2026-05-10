Ustası Fatih Terim'i yakaladı. Galatasaray'ın kupa koleksiyoneri Okan Buruk

Rekorları kırarken zorlu süreçlerden de geçen sarı kırmızılıların teknik direktörü, sezon ortasında Süper Kupa'daki 2-0'lık Fenerbahçe yenilgisinden sonra camiaya umut verdi.

AVRUPA'DA UNUTULMAZ GALİBİYETLER

Süper Lig'in zirvesine ambargo koyarken bu sezon Avrupa'nın devlerine de meydan okudu. Liverpool maçlarında Arne Slot'u 2 kez mat etti, 5-2'lik Juventus zaferinde de Spalletti'ye üstünlük kurdu.

4 sezonda 6 kupa kazandığı serüvende Rams Park'ı Galatasaray 'ın kalesine dönüştürdü. Sarı kırmızılılar evindeki son 35 lig maçında rakiplerine 3 puan vermedi.

İLK VE TEK TEKNİK DİREKTÖR OLMAK İSTİYOR

Galatasaray'da futbolcu ve teknik direktör olarak toplam 11 şampiyonluk yaşayarak efsaneler arasına giren Okan Buruk 'un bir hedefi daha var. Gelecek sezon da zirveyi koruyup, üst üste beş şampiyonluk kazanan ilk ve tek teknik direktör olmak.