Utah Jazz 150 sayıyı geçti; Indiana Pacers erimeye devam etti

NBA'de bu sezon çıktığı ilk 10 maçta üç galibiyet alan Utah Jazz, evinde geçtiğimiz sezonun finalisti Indiana Pacers'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, kulüp tarihinin en skorer dördüncü maçında rakibini 152-128 mağlup etti.

Jazz'da Lauri Markkanen, attığı 35 sayıyla tarihi gecenin kahramanı oldu.

11. maçında 10. yenilgisini alan Pacers'ta ise Pascal Siakam 27, Andrew Nembhard ise 25 sayıyla oynadı.