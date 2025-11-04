Utah Jazz, Boston Celtics'i 0.6 saniyeye hapsetti

Boston Celtics'te ise Jaylen Brown'ın gösterdiği 36 sayılık performans galibiyet için yeterli olmadı.

Büyük bir çekişmeye sahneye olan mücadeleyi deplasman ekibi, Jusuf Nurkic'in maçın bitimine 0.6 saniye kala bulduğu isabet sayesinde 105-103 kazandı.

NBA 'de Utah Jazz, Boston Celtics 'in konuğu oldu.

Karşılaşmayı 36 sayıyla tamamlayan Jaylen Brown, maçın en skorer oyuncusu olmasına karşın yaptığı dokuz üçlük denemesinin hiçbirinde isabeti bulamadı.