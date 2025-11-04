Utah Jazz, Boston Celtics'i 0.6 saniyeye hapsetti
NBA'de Utah Jazz, Boston Celtics'i 105-103 mağlup etti.
NBA'de Utah Jazz, Boston Celtics'in konuğu oldu.
Büyük bir çekişmeye sahneye olan mücadeleyi deplasman ekibi, Jusuf Nurkic'in maçın bitimine 0.6 saniye kala bulduğu isabet sayesinde 105-103 kazandı.
Utah Jazz'da Keyonte George 31, Lauri Markkanen ise 20 sayıyla galibiyette büyük rol oynadı.
Boston Celtics'te ise Jaylen Brown'ın gösterdiği 36 sayılık performans galibiyet için yeterli olmadı.
Karşılaşmayı 36 sayıyla tamamlayan Jaylen Brown, maçın en skorer oyuncusu olmasına karşın yaptığı dokuz üçlük denemesinin hiçbirinde isabeti bulamadı.
