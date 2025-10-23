Utah Jazz'ın rekor gecesi
Utah Jazz, Los Angeles Clippers'ı 129-108 yendiği maçta takım halinde 38 asist yaparak kulüp rekorunu kırdı.
NBA'de yeni sezon 22 Ekim 2025 tarihinde başladı.
Sezonun ilk haftası bu sabah itibarıyla sona ererken Will Hardy'nin ekibi Utah Jazz, kulüp tarihine geçen bir maç oynadı.
21 SAYI FARK
Açılış maçında evinde Los Angeles Clippers'ı ağırlayan Utah Jazz, rakibini 129-108 mağlup etti.
Walker Kessler, 22 sayı, 9 ribaund, 4 asist ve 4 blokla yıldızlaşırken, Lauri Markkanen ve Brice Sensabaugh 20 sayı attı.
Clippers'ta ise Ivaca Zubac'ın attığı 19 sayı galibiyet için yeterli olmadı.
Utah Jazz'ın yıldız oyuncusu Lauri Markkanen 20 sayı, 6 ribaund ve 5 asist ile maçı tamamladı.
ASİST REKORU
Sezona görkemli bir açılış yapan Utah Jazz, aynı zamanda kulüp rekorunu kırdı.
Batı Konferansı ekibi, takım halinde yapılan 38 asistle birlikte tarihinde ilk defa bir açılış maçında bu kadar fazla asist yapmış oldu.