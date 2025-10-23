Utah Jazz'ın rekor gecesi

Clippers'ta ise Ivaca Zubac'ın attığı 19 sayı galibiyet için yeterli olmadı.

Walker Kessler, 22 sayı, 9 ribaund, 4 asist ve 4 blokla yıldızlaşırken, Lauri Markkanen ve Brice Sensabaugh 20 sayı attı.

Sezonun ilk haftası bu sabah itibarıyla sona ererken Will Hardy'nin ekibi Utah Jazz, kulüp tarihine geçen bir maç oynadı.

Utah Jazz'ın yıldız oyuncusu Lauri Markkanen 20 sayı, 6 ribaund ve 5 asist ile maçı tamamladı.

ASİST REKORU



Sezona görkemli bir açılış yapan Utah Jazz, aynı zamanda kulüp rekorunu kırdı.

Batı Konferansı ekibi, takım halinde yapılan 38 asistle birlikte tarihinde ilk defa bir açılış maçında bu kadar fazla asist yapmış oldu.

