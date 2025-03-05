Uyuyanlar çok şey kaçırdı: Madrid derbisi nefes kesti, 4 maçlı çılgın Şampiyonlar Ligi gecesinde gol yağmuru

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off etabının sona ermesinin ardından son 16 turunun da perdesi açıldı. İlk maç haftasının birinci günü dikkat çeken maçlara sahne olurken, futbolseverler heyecan fırtınasına kapıldı.



TSİ 20.45 seansındaki tek maç olan Club Brugge - Aston Villa müsabakasında 4 gol atıldı.



Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Aston Villa'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Leon Bailey, 82. dakikada Mechele (k.k) ve 88. dakikada penaltıdan Asensio kaydetti. Brugge'ün tek sayısı ise 12. dakikada De Cuyper'den geldi.



Bu skorun ardından Aston Villa, rövanş öncesi önemli bir avantaj sağlamış oldu. Eşleşmenin rövanşı, 12 Mart Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak.



DORTMUND VE LILLE YENİŞEMEDİ



TSİ 23.00 seansında ise 3 maç yapıldı. Borussia Dortmund ile Lille, Signal Iduna Park'ta kozlarını paylaştı.



Almanya'daki maçta kazanan çıkmadı ve taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.



Ev sahibi ekibin golünü 22. dakikada Karim Adeyemi atarken, Lille'e beraberliği getiren sayıyı 68'de Haraldsson kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Lille, kendi evindeki rövanşa umutlarını koruyarak döndü. Eşleşmenin rövanşı 12 Mart Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.



8 GOLLÜ ÇILGIN MAÇTA ARSENAL, PSV'Yİ DAĞITTI



Gecenin en gollü maçında ise Arsenal, deplasmanda PSV'yi adeta hezimete uğrattı.



Philips Stadyumu'nda oynanan müsabaka, İngiliz temsilcisinin 7-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Justin Timber, 21. dakikada Nwaneri, 31. dakikada Merino, 47. ve 73. dakikalarda Odegaard, 48. dakikada Trossard ile 85. dakikada Calafiori kaydetti. PSV'nin tek sayısı ise 43'te Lang ile geldi.



Bu skorun ardından tur kapısını neredeyse sonuna kadar açan Arsenal, rövanş öncesi çok büyük bir avantajı cebine koydu. Eşleşmenin rövanşı 12 Mart Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak.



MADRİD DERBİSİNDE KAZANAN REAL



Gecenin en çok merak edilen maçında Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.



Santiago Bernabeu'daki müsabaka, Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Rodrygo ve 5. dakikada Brahim Diaz kaydetti. Atletico'nun sayısı ise 32. dakikada Julian Alvarez'den geldi.



Milli futbolcu Arda Güler, maç kadrosunda yer almasına rağmen süre bulamadı.



Eşleşmenin rövanşı 12 Mart Çarşamba günü Estadio Metropolitano'da oynanacak.