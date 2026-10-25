Uzatmadaki 7 dakikalık Inter fırtınası, Fiorentina'yı yıktı
25.10.2026 17:36
Yüzde 98 (50-51) pas isabeti ile oynayan ve 5 kilit pas atan Hakan Çalhanoğlu'nun iki şutu ise kaleyi bulmadı.
Serie A'da nefes kesen maçta Fiorentina San Siro'da 90. dakikayı 1-0 önde bitirdi. Ancak 90+1 ve 90+7'de gelen goller Inter'e hem 3 puanı getirdi hem de zirveye taşıdı.
Seire A'nın 8. haftasında Inter, San Siro'da konuk ettiği Fiorentina'yı uzatma dakikalarında gerçekleştirdiği inanılmaz geri dönüşle 2-1 yendi ve liderliğini korudu.
Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Serie A'deki sekiz maçlık yenilmezlik serisini de (7 galibiyet, 1 beraberlik) sürdürdü.
Hakan'ın 78 dakika sahada kaldığı maçın 65. dakikasında Fiorentina, Jimenez'in golüyle 1-0 öne geçti.
Inter 90+1'de Thuram ile beraberliği yakaladı; 90+7'de de Zielinski penaltıdan durumu 2-1 yaptı. Mavi-siyahlılar bu sonuçla puanını 22'ye yükseltti ve averajla liderliğini korudu.