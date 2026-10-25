Uzatmadaki 7 dakikalık Inter fırtınası, Fiorentina'yı yıktı

Yüzde 98 (50-51) pas isabeti ile oynayan ve 5 kilit pas atan Hakan Çalhanoğlu'nun iki şutu ise kaleyi bulmadı.

Serie A'da nefes kesen maçta Fiorentina San Siro'da 90. dakikayı 1-0 önde bitirdi. Ancak 90+1 ve 90+7'de gelen goller Inter'e hem 3 puanı getirdi hem de zirveye taşıdı.