Vakıfbank-Allianz Vero Volley Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (CEV Şampiyonlar Ligi)

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun üçüncü haftasında VakıfBank, yarın İtalya temsilcisi Allianz Vero Volley Milano'yu konuk edecek. Peki, Vakıfbank-Allianz Vero Volley Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.



Mücadele Tivibu Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.



VAKIFBANK GRUPTAKİ MAÇLARI KAZANDI



Organizasyonun son şampiyonu VakıfBank, grupta oynadığı 2 maçı da kazandı. Allianz Vero Volley Milano da çıktığı 2 müsabakadan galip ayrıldı.