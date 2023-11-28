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Vakıfbank-Allianz Vero Volley Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (CEV Şampiyonlar Ligi)

Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında kendi evinde İtalya ekibi Allianz Vero Volley Milano ile karşı karşıya gelecek. Grupta oynadığı 2 maçı da kazanan Vakıfbank, Allianz Vero Volley Milano'yu da yenerek yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki, Vakıfbank-Allianz Vero Volley Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Vakıfbank-Allianz Vero Volley Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (CEV Şampiyonlar Ligi)

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun üçüncü haftasında VakıfBank, yarın İtalya temsilcisi Allianz Vero Volley Milano'yu konuk edecek. Peki, -Allianz Vero Volley Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

Mücadele Tivibu Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

VAKIFBANK GRUPTAKİ MAÇLARI KAZANDI

Organizasyonun son şampiyonu VakıfBank, grupta oynadığı 2 maçı da kazandı. Allianz Vero Volley Milano da çıktığı 2 müsabakadan galip ayrıldı.

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