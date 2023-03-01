VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

ZEHRA GÜNEŞ’TEN ANLAMLI HAREKET



Vakıfbank’ta Zehra Güneş, LKS Commercecon maçı öncesi yapılan saygı duruşuna, depremde hayatını kaybeden R.K. Hatay Voleybol Kulübü oyuncusu Ceren Topal’ın isminin yazılı olduğu formasıyla çıktı.

Karşılaşmanın ardından yaşanan felaketin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Zehra Güneş, “Ülkemizde yaşadığımız felaketin üzüntüsünü hala yaşıyoruz. Bizim için şu anda sahaya çıkmak kolay değil ancak kazanarak bizi takip edenleri mutlu etmek istedik. Bugün Hatay’da yaşamını yitiren Ceren’in formasıyla sahaya çıkmak istedim. Ceren’in “Hayalim Zehra Güneş olmak” açıklamasını bu şekilde öğrenmek hem hayatımda aldığım en üzücü hem de en gurur duyduğum yorumlardan biri oldu. Keşke tanışabilseydik. Umarım bir yerlerden beni görüyordur ve birazcık da olsa mutlu olmuştur” şeklinde konuştu.

