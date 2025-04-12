VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk etabı heyecanı devam ediyor. Serinin ikinci maçında VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit’i konuk edecek. Voleybolseverler de bu maça dair bilgilere odaklandı. Peki, VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonluk etabında derbi heyecanı yaşanacak. İlk karşılaşmadan 3-1’lik skorla galip ayrılan VakıfBank, seride 1-0 önde bulunuyor. VakıfBank bu karşılaşmayı kazanması halinde iki sezon sonra adını finale yazdıracak. İşte, VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit maçı hakkında bilgiler...
VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit maçı, 12 Nisan Cumartesi günü yapılacak.
Saat 18.00’de başlayacak VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit mücadelesi, TRT SPOR Yıldız’dan yayınlanacak.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABET
VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, bu sezon 5’inci kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 4 maçta taraflar 2’şer galibiyet elde etti.
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