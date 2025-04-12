VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonluk etabında derbi heyecanı yaşanacak. İlk karşılaşmadan 3-1’lik skorla galip ayrılan VakıfBank, seride 1-0 önde bulunuyor. VakıfBank bu karşılaşmayı kazanması halinde iki sezon sonra adını finale yazdıracak. İşte, VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit maçı hakkında bilgiler...



VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit maçı, 12 Nisan Cumartesi günü yapılacak.



Saat 18.00’de başlayacak VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit mücadelesi, TRT SPOR Yıldız’dan yayınlanacak.



İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABET



VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit, bu sezon 5’inci kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 4 maçta taraflar 2’şer galibiyet elde etti.

