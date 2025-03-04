VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk müsabakasında iki Türk ekibi VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada İtalyan Domingo Lot ile Erdal Akıncı hakem ikilisi görev yapacak. Peki, VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İki Türk takımı arasındaki çeyrek final rövanş mücadelesi, 12 Mart Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. İşte, VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı hakkında bilgiler...
VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı, 5 Mart Çarşamba günü yapılacak.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele, saat 19.30'da başlayacak.
Müsabaka, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından yayınlanacak.
TAKIMLAR BU ETABA NASIL GELDİ?
Sarı-siyahlı ekip, ligde C Grubu'nu 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.
Fenerbahçe Medicana ise D Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı.
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