VakıfBank, Fenerbahçe'yi yenerse şampiyon olacak

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana, VakıfBank'ı konuk edecek.



Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak maç sat 19.00'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.



Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride sarı-siyahlı ekip, 2-0 önde bulunuyor. VakıfBank, karşılaşmayı kazanması durumunda şampiyon olacak. Fenerbahçe Medicana ise üst üste 3. şampiyonluğa gidebilmek için bugün maçı kazanıp seriyi uzatmaya çalışacak.



Uzaması durumunda serinin dördüncü maçı, 25 Nisan Cuma günü oynanacak.

