VakıfBank-Jedinstvo Stara Pazova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında 6 Aralık Çarşamba günü sahasında Sırbistan temsilcisi Jedinstvo Stara Pazova'yla karşılaşacak. İşte, VakıfBank-Jedinstvo Stara Pazova maçı hakkında bilgiler...



VakıfBank-Jedinstvo Stara Pazova maçı 6 Aralık Çarşamba günü yapılacak. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak.



Mücadeleyi Fransa Voleybol Federasyonundan Christophe Lecourt ve Romanya Voleybol Federasyonundan Tudor Pop yönetecek.



Maç, S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 kanalından izlenebilecek.



İKİ TAKIMIN GRUPTA DURUMU



Grupta oynadığı ilk iki maçını 3-0'lık skorlarla kazanan VakıfBank, son mücadelesinde evinde İtalya'nın Allianz Vero Volley ekibine 3-0 kaybetti.



Jedinstvo Stara Pazova ise son maçında sahasında Fransa'nın Volley Mulhouse takımını 3-2 yendi.

