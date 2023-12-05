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VakıfBank-Jedinstvo Stara Pazova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Jedinstvo Stara Pazova'yı konuk edecek. İki ekibin Sırbistan'da oynanan mücadelesinden VakıfBank 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Voleybolseverler şimdi bu müsabakanın tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisini öğrenmek istiyor. Peki, VakıfBank-Jedinstvo Stara Pazova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VakıfBank-Jedinstvo Stara Pazova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VakıfBank Kadın Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında 6 Aralık Çarşamba günü sahasında Sırbistan temsilcisi Jedinstvo Stara Pazova'yla karşılaşacak. İşte, VakıfBank-Jedinstvo Stara Pazova maçı hakkında bilgiler...

VakıfBank-Jedinstvo Stara Pazova maçı 6 Aralık Çarşamba günü yapılacak. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak.

Mücadeleyi Fransa Voleybol Federasyonundan Christophe Lecourt ve Romanya Voleybol Federasyonundan Tudor Pop yönetecek.

, S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 kanalından izlenebilecek.

İKİ TAKIMIN GRUPTA DURUMU

Grupta oynadığı ilk iki maçını 3-0'lık skorlarla kazanan VakıfBank, son mücadelesinde evinde İtalya'nın Allianz Vero Volley ekibine 3-0 kaybetti.

Jedinstvo Stara Pazova ise son maçında sahasında Fransa'nın Volley Mulhouse takımını 3-2 yendi.

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