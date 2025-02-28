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VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi

VakıfBank ile Nilüfer Belediyespor Eker, Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında karşı karşıya geldi. Kazanan taraf VakıfBank oldu.

VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında VakıfBank, sahasında Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yendi.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Selçuk Görmen, Tuncay Sevim

VakıfBank: Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Bahar Akbay, Van Ryk, Frantti, Xinyue (Aylin Acar(L), Deniz Uyanık)

Nilüfer Belediyespor Eker: Milenkovic, Merve Çepni, Kulan, Guerra, Bilge Paşa, Eda Kafkas (Işıl Öz(L), Selin Adalı, Zeynep Yaşar, Selin Çalışkan, Melisa Bükmen, Firdevs Kiremitçi)

Setler: 25-17, 25-14, 25-17

Süre: 70 dakika (22, 23, 25)

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