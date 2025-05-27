Vakıfbank transferi açıkladı

Eczacıbaşı'ndan ayrılan Tijana Boskovic'in yeni takımı resmen açıklandı. Boskovic, Vakıfbank'a imzayı attı.

VakıfBank’ın yeni transferi Tijana Boskovic, sarı siyahlılardaki ilk röportajında VakıfBank’a kupalar kazanmak için geldiğini söyledi.

Sırp pasör çaprazı düşüncelerinin şu şekilde paylaştı:



“En başından beri voleybolun sevdiğim bir spor olduğunu biliyordum. Sahada kendimi çok iyi hissediyordum. Bu spora başladıktan birkaç yıl sonra da profesyonel oldum. Bu yüzden 10 yıldan fazladır hayalimi yaşıyorum. Birçok harika antrenör ve oyuncuyla aynı tutkuyla çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Umarım ilerde daha fazlasını verebilirim”

