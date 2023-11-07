VakıfBank-Volley Mulhouse Alsace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VakıfBank, A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa'nın Volley Mulhouse Alsace takımını ağırlayacak. Grupta VakıfBank ve Volley Mulhouse Alsace'nin yanı sıra Allianz Vero Volley Milano (İtalya) ve Jedinstvo Stara Pazova (Sırbistan) mücadele edecek. İşte, VakıfBank-Volley Mulhouse Alsace maçı hakkında bilgiler...



MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında 8 Kasım Çarşamba günü Fransa'nın Volley Mulhouse Alsace ekibini konuk edecek.



Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan yayınlanacak.



Müsabakayı Romanya'dan Bogdan Laurentiu Stoica ile Azerbaycan'dan Eldar Zülfugarov hakem ikilisi yönetecek.



6 KEZ KUPANIN SAHİBİ OLDU



VakıfBank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez kupanın sahibi oldu.



Organizasyonda ilk şampiyonluğunu 2010-2011 sezonunda elde eden sarı-siyahlılar, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'te de mutlu sona ulaştı.



Tüm şampiyonluklarını İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde yaşayan VakıfBank, bu sezon da kupayı kazanması halinde ilk kez üst üste 3 sezon Avrupa'nın zirvesinde yer alacak.



VAKIFBANK'IN KADROSU



Giovanni Guidetti yönetiminde 16. sezonunu geçiren VakıfBank'ın 2023-2024 sezonu kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:



Gabi Guimaraes, Ali Frantti, Cansu Özbay, Karmen Aksoy, Ayça Aykaç Altıntaş, Chiaka Ogbogu, İdil Naz Başcan, Bianka Busa, Zeynep Sude Demirel, Aleksia Karutasu, Aylin Acar, Zehra Güneş, Sarah van Aalen, Bahar Akbay, Jordan Thompson.

