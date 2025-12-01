Vakıfbank'ın rakibi CS Volei Alba Blaj

Sultanlar Ligi'nde 2024/2025 sezonunun şampiyonu Vakıfbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında CS Volei Alba Blaj'ın konuğu olacak.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında yarın deplasmanda Romanya temsilcisi CS Volei Alba Blaj ile karşılaşacak.

 

Polivalenta Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak.

 

Müsabakayı Igor Schimpl (Sırbistan) ve Gyula Tillmann (Macaristan) hakem ikilisi yönetecek.

 

Sarı-siyahlı takım, gruptaki ilk maçında Fransa temsilcisi Volero Le Cannet'i 3-0 mağlup etti.

