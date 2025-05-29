VakıfBank'tan bir transfer daha

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda kulübün altyapısında yetişen orta oyuncu Berka Buse Özden'i kadrosuna kattığını açıkladı.



Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonu itibarıyla yeniden VakıfBank'ta forma giyecek.



VakıfBank altyapısında oynadıktan sonra Karayolları'nda forma giyen genç voleybolcu, son olarak Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da görev aldı.

