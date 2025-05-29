VakıfBank'tan bir transfer daha
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Berka Buse Özden'i kadrosuna kattı.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda kulübün altyapısında yetişen orta oyuncu Berka Buse Özden'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 21 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonu itibarıyla yeniden VakıfBank'ta forma giyecek.
VakıfBank altyapısında oynadıktan sonra Karayolları'nda forma giyen genç voleybolcu, son olarak Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da görev aldı.
🎙️ Berka Buse Özden talks about the journey ahead. 💛🖤 pic.twitter.com/ogl1Zppi3V— VakıfBank Spor Kulübü (@VakifBankSK) May 29, 2025
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