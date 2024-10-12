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VakıfBank'tan sezonun ilk galibiyeti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında VakıfBank, sahasında Kuzeyboru'yu 3-2 mağlup etti.

VakıfBank'tan sezonun ilk galibiyeti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında VakıfBank, sahasında Kuzeyboru'yu 3-2 yendi. 

VakıfBank sezonun ilk maçında Galatasaray'a mağlup olmuştu. 

MAÇTAN NOTLAR

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Seçkin Yener, Tuncay Sevim

VakıfBank: Bosetti, Xinyue, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Van Ryk (Aylin Acar, Ayça Aykaç, Sıla Çalışkan, Markova, Kipp, Deniz Uyanık)

Kuzeyboru: Ayşe Çürük, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Kurilo, Nasya, Gamze KIlıç (Dilek Ekşi, Buket Gülübay, Liray Akpınar, Güldeniz Önal, Yaren Işık)

Setler: 25-13, 18-25, 19-25, 25-16, 15-12

Süre: 124 dakika (29, 23, 31, 23, 18)

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