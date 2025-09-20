Valencia - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ( İspanya LaLiga)

Avrupa’nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen LaLiga’da sonucu merakla beklenen maçta Valencia ve Athletic Bilbao kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Athletic Bilbao zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Valencia - Athletic Bilbao mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



VALENCİA - ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN?



İspanya’da haftanın kritik mücadelesinde Valencia - Athletic Bilbao karşı karşıya geliyor. Valencia'da, Mestalla Stadyumu'nda oynanacak oynanacak maç 20 Eylül saat 22.00 ’da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

