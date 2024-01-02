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Valencia Basket-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Valencia Basket ile deplasmanda karşılaşacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon çıktığı 17 maçta 7 galibiyet, 10 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 14. sırada girdi. İspanya temsilcisi ise 9 galibiyet, 8 yenilgiyle 10. sırada yer alıyor. Peki, Valencia Basket-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Valencia Basket-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Erkek Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında 3 Ocak Çarşamba akşamı deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak. Basketbolseverler de maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisini öğrenmek istiyor. İşte, Valencia Basket-Anadolu Efes maçı hakkında bilgiler...

ANADOLU EFES'İN MAÇI HANGİ KANALDA?

Valencia Basket-Anadolu Efes maçı 3 Ocak Çarşamba akşamı yapılacak.

Valensiya kentindeki Pabellon Fuente de San Luis'te yapılacak maç, TSİ 21.30'da başlayacak.

Müsabaka, S Sport'tan yayımlanacak.

AVRUPA'DA 819. MAÇ HEYECANI

Lacivert-beyazlı takım, Valencia Basket müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 819. maçını oynayacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 818 müsabakada 462 galibiyet alan Anadolu Efes, 356 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 571. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 570 mücadelenin 305'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 265'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.

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