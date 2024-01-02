Valencia Basket-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında 3 Ocak Çarşamba akşamı deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak. Basketbolseverler de maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisini öğrenmek istiyor. İşte, Valencia Basket-Anadolu Efes maçı hakkında bilgiler...



ANADOLU EFES'İN MAÇI HANGİ KANALDA?



Valencia Basket-Anadolu Efes maçı 3 Ocak Çarşamba akşamı yapılacak.



Valensiya kentindeki Pabellon Fuente de San Luis'te yapılacak maç, TSİ 21.30'da başlayacak.



Müsabaka, S Sport'tan yayımlanacak.



AVRUPA'DA 819. MAÇ HEYECANI



Lacivert-beyazlı takım, Valencia Basket müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 819. maçını oynayacak.



Tarihinde Avrupa'da çıktığı 818 müsabakada 462 galibiyet alan Anadolu Efes, 356 yenilgi yaşadı.



Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 571. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 570 mücadelenin 305'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 265'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.