Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague'de 7.hafta

Fenerbahçe Beko, Türk derbisinde Anadolu Efes’i mağlup ederek moral depoladığı EuroLeague’de 7. hafta mücadelesinde İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak. Sezona 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle başlayan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda kazanarak puan cetvelinde üst basamaklara yükselmeyi hedefliyor. Peki, Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



VALENCİA BASKET-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İspanya ekibi Valencia Basket'le yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek.



Roig Arena'da oynanacak mücadele saat 23.00'te başlayacak.



İKİ TAKIMIN SON DURUMU



Sarı-lacivertliler, ligin 6. haftasında Anadolu Efes'i Türk derbisinde 79-69 mağlup etti. Valencia Basket ise ligdeki son maçında EA7 Emporio Armani Milan'ı deplasmanda 103-100 yendi.



Geride kalan maçlar sonunda iki takımın da 3'er galibiyeti ve mağlubiyeti bulunurken, Fenerbahçe Beko puan cetvelinin 9. basamağında, İspanyol ekibi ise 12. sırasında yer alıyor.

