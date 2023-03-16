Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında bu akşam deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımıyla karşılaşacak. Takımlarının mücadelesini canlı izlemek isteyen sporseverler ise maçın canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Valencia-Fenerbahçe Beko Euroleague maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



VALENCİA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Valencia-Fenerbahçe Euroleague maçı bu akşam Pabellon Fuente De San Luis Salonu'nda oynanacak. Müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.



Mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM TURNUVADAKİ SON DURUMU



THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 27 maçta 17 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip ise 28 maçta 13 galibiyet ve 15 yenilgiyle 12. basamakta yer alıyor.



İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 79-77 kazanmıştı.